Dagens Pundi X PURSE livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PURSE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PURSE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pundi X PURSE livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PURSE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PURSE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PURSE

PURSE Prisinformasjon

PURSE Offisiell nettside

PURSE tokenomics

PURSE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Pundi X PURSE Logo

Pundi X PURSE Pris (PURSE)

Ikke oppført

1 PURSE til USD livepris:

--
----
-1.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Pundi X PURSE (PURSE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:03:41 (UTC+8)

Pundi X PURSE (PURSE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00990304
$ 0.00990304$ 0.00990304

$ 0
$ 0$ 0

+1.58%

-1.62%

-16.38%

-16.38%

Pundi X PURSE (PURSE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PURSE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PURSE er $ 0.00990304, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PURSE endret seg med +1.58% i løpet av den siste timen, -1.62% over 24 timer og -16.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pundi X PURSE (PURSE) Markedsinformasjon

$ 662.61K
$ 662.61K$ 662.61K

--
----

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

27.46B
27.46B 27.46B

52,439,600,440.08034
52,439,600,440.08034 52,439,600,440.08034

Nåværende markedsverdi på Pundi X PURSE er $ 662.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PURSE er 27.46B, med en total tilgang på 52439600440.08034. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.27M.

Pundi X PURSE (PURSE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Pundi X PURSE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Pundi X PURSE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Pundi X PURSE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Pundi X PURSE til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.62%
30 dager$ 0-17.45%
60 dager$ 0-44.90%
90 dager$ 0--

Hva er Pundi X PURSE (PURSE)

$PURSE, the Pundi X reward token, is now available on both BEP20 and Pundi X Chain. The purpose of the token is to incentivize XPOS usage, expand Pundi X Chain’s ecosystem and increase $PUNDIX value through rewards, gamification (lucky draw / lottery), discount vouchers and redemption for NFTs and other tokens. $PURSE can be sent between Pundi X Chain and Binance Smart Chain. There’s no pre-minted tokens or allocation in any form for the team. All initial supply goes to $PUNDIX holders and for absorbing $NPXSXEM tokens, thus sunsetting our support for $NPXSXEM.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Pundi X PURSE (PURSE) Ressurs

Offisiell nettside

Pundi X PURSE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pundi X PURSE (PURSE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pundi X PURSE (PURSE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pundi X PURSE.

Sjekk Pundi X PURSEprisprognosen nå!

PURSE til lokale valutaer

Pundi X PURSE (PURSE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pundi X PURSE (PURSE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PURSE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Pundi X PURSE (PURSE)

Hvor mye er Pundi X PURSE (PURSE) verdt i dag?
Live PURSE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PURSE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PURSE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pundi X PURSE?
Markedsverdien for PURSE er $ 662.61K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PURSE?
Den sirkulerende forsyningen av PURSE er 27.46B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPURSE ?
PURSE oppnådde en ATH-pris på 0.00990304 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PURSE?
PURSE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PURSE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PURSE er -- USD.
Vil PURSE gå høyere i år?
PURSE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PURSE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:03:41 (UTC+8)

Pundi X PURSE (PURSE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.