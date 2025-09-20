Pundi X PURSE (PURSE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00990304$ 0.00990304 $ 0.00990304 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.58% Prisendring (1D) -1.62% Prisendring (7D) -16.38% Prisendring (7D) -16.38%

Pundi X PURSE (PURSE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PURSE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PURSE er $ 0.00990304, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PURSE endret seg med +1.58% i løpet av den siste timen, -1.62% over 24 timer og -16.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pundi X PURSE (PURSE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 662.61K$ 662.61K $ 662.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Opplagsforsyning 27.46B 27.46B 27.46B Total forsyning 52,439,600,440.08034 52,439,600,440.08034 52,439,600,440.08034

Nåværende markedsverdi på Pundi X PURSE er $ 662.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PURSE er 27.46B, med en total tilgang på 52439600440.08034. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.27M.