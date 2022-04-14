Punching Cat (PUNCH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Punching Cat (PUNCH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Punching Cat (PUNCH) Informasjon The Punching Cat memecoin draws its inspiration from the popular X account @punchingcat, known for its viral content featuring a cat in various scenarios. This account has captured the hearts of cat lovers and meme enthusiasts alike. The mascot for the Punching Cat memecoin is envisioned as a cute, animated cat with oversized, exaggerated paws always in a punching motion. Community took over this token when original dev sold first day. We updated dextools. https://dexscreener.com/solana/ecftij2mtlezqnhpgvrqstuouijyjyhn7qegcxzc8jby Its a Solana memecoin traded on Raydium and agregators like Jupiter. Offisiell nettside: https://punchcatonsol.fun/ Kjøp PUNCH nå!

Punching Cat (PUNCH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Punching Cat (PUNCH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 32.83K $ 32.83K $ 32.83K Total forsyning: $ 599.22M $ 599.22M $ 599.22M Sirkulerende forsyning: $ 599.22M $ 599.22M $ 599.22M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 32.83K $ 32.83K $ 32.83K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Punching Cat (PUNCH) pris

Punching Cat (PUNCH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Punching Cat (PUNCH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUNCH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUNCH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUNCHs tokenomics, kan du utforske PUNCH tokenets livepris!

