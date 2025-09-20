Punching Cat (PUNCH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00005945 24 timer lav $ 0.00006053 24 timer høy All Time High $ 0.00087198 Laveste pris $ 0.00003121 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -0.69% Prisendring (7D) -1.96%

Punching Cat (PUNCH) sanntidsprisen er $0.00006006. I løpet av de siste 24 timene har PUNCH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005945 og et toppnivå på $ 0.00006053, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUNCH er $ 0.00087198, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003121.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUNCH endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -0.69% over 24 timer og -1.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Punching Cat (PUNCH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 35.99K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 35.99K Opplagsforsyning 599.22M Total forsyning 599,221,782.586758

Nåværende markedsverdi på Punching Cat er $ 35.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUNCH er 599.22M, med en total tilgang på 599221782.586758. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.99K.