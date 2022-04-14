Pumps Gone Crazy (PGC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pumps Gone Crazy (PGC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pumps Gone Crazy (PGC) Informasjon Pumps Gone Crazy (PGC) Pump.fun, with its innovative approach to token launches and community-driven excitement, truly captured our imagination. This passion is exactly what ignited the creation of Pumps Gone Crazy (PGC)! More than just another cryptocurrency, PGC is a vibrant homage to the thrilling, high-energy world of pump.fun. It's designed to be a rallying cry for every single enthusiast who has ever felt the rush of a successful pump. But PGC is more than just a symbol of our shared excitement; it's a meticulously crafted treasure chest, brimming with potential and ready to be plundered by our dedicated members. We're building a community where active participation is not just encouraged, but rewarded, ensuring that those who contribute to the PGC ecosystem truly reap the benefits. Get ready to dive headfirst into the craziest pump party you've ever experienced, where the energy is contagious, the potential is limitless, and the fun never stops! This isn't just a token; it's an invitation to an unforgettable journey into the heart of what makes crypto exciting. Offisiell nettside: https://x.com/i/communities/1934090639026655371 Kjøp PGC nå!

Pumps Gone Crazy (PGC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pumps Gone Crazy (PGC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.00K Total forsyning: $ 999.51M Sirkulerende forsyning: $ 999.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.00K All-time high: $ 0.00105421 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Pumps Gone Crazy (PGC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pumps Gone Crazy (PGC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PGC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PGC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

PGC prisforutsigelse Vil du vite hvor PGC kan være på vei? Vår PGC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

