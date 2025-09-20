Pumps Gone Crazy Pris (PGC)
Pumps Gone Crazy (PGC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PGC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PGC er $ 0.00105421, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PGC endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -13.34% over 24 timer og +2.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Pumps Gone Crazy er $ 20.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PGC er 999.51M, med en total tilgang på 999507457.263698. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.61K.
I løpet av i dag er prisendringen på Pumps Gone Crazy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Pumps Gone Crazy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Pumps Gone Crazy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Pumps Gone Crazy til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-13.34%
|30 dager
|$ 0
|+56.43%
|60 dager
|$ 0
|-28.11%
|90 dager
|$ 0
|--
Pumps Gone Crazy (PGC) Pump.fun, with its innovative approach to token launches and community-driven excitement, truly captured our imagination. This passion is exactly what ignited the creation of Pumps Gone Crazy (PGC)! More than just another cryptocurrency, PGC is a vibrant homage to the thrilling, high-energy world of pump.fun. It's designed to be a rallying cry for every single enthusiast who has ever felt the rush of a successful pump. But PGC is more than just a symbol of our shared excitement; it's a meticulously crafted treasure chest, brimming with potential and ready to be plundered by our dedicated members. We're building a community where active participation is not just encouraged, but rewarded, ensuring that those who contribute to the PGC ecosystem truly reap the benefits. Get ready to dive headfirst into the craziest pump party you've ever experienced, where the energy is contagious, the potential is limitless, and the fun never stops! This isn't just a token; it's an invitation to an unforgettable journey into the heart of what makes crypto exciting.
