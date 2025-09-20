Pumps Gone Crazy (PGC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00105421$ 0.00105421 $ 0.00105421 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.21% Prisendring (1D) -13.34% Prisendring (7D) +2.01% Prisendring (7D) +2.01%

Pumps Gone Crazy (PGC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PGC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PGC er $ 0.00105421, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PGC endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -13.34% over 24 timer og +2.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pumps Gone Crazy (PGC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.61K$ 20.61K $ 20.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.61K$ 20.61K $ 20.61K Opplagsforsyning 999.51M 999.51M 999.51M Total forsyning 999,507,457.263698 999,507,457.263698 999,507,457.263698

Nåværende markedsverdi på Pumps Gone Crazy er $ 20.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PGC er 999.51M, med en total tilgang på 999507457.263698. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.61K.