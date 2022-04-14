Pumphotel (PH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pumphotel (PH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pumphotel (PH) Informasjon PumpHotel is a pixel metaverse built on Solana where users can create and own rooms, flex NFTs, trade tokens, and vibe with CT. It’s the first true on-chain social game—imagine Habbo Hotel colliding with DeFi. Cult vibes, tokens, rooms, status, and flex culture all live here. Customize your space, build clout, meet frens, and show off your digital identity in style. Offisiell nettside: https://pumphotel.fun/ Kjøp PH nå!

Pumphotel (PH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pumphotel (PH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.95K $ 7.95K $ 7.95K Total forsyning: $ 969.56M $ 969.56M $ 969.56M Sirkulerende forsyning: $ 969.56M $ 969.56M $ 969.56M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.95K $ 7.95K $ 7.95K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pumphotel (PH) pris

Pumphotel (PH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pumphotel (PH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PHs tokenomics, kan du utforske PH tokenets livepris!

PH prisforutsigelse Vil du vite hvor PH kan være på vei? Vår PH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PH tokenets prisforutsigelse nå!

