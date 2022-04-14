PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PUMP TRUMP (PUMPTRUMP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Informasjon Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone.

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PUMP TRUMP (PUMPTRUMP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.47K Total forsyning: $ 999.51M Sirkulerende forsyning: $ 999.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.47K All-time high: $ 0.0030988 All-Time Low: $ 0.00000562 Nåværende pris: $ 0

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUMPTRUMP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUMPTRUMP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUMPTRUMPs tokenomics, kan du utforske PUMPTRUMP tokenets livepris!

PUMPTRUMP prisforutsigelse Vil du vite hvor PUMPTRUMP kan være på vei? Vår PUMPTRUMP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

