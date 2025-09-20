PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001024 $ 0.00001024 $ 0.00001024 24 timer lav $ 0.00001048 $ 0.00001048 $ 0.00001048 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001024$ 0.00001024 $ 0.00001024 24 timer høy $ 0.00001048$ 0.00001048 $ 0.00001048 All Time High $ 0.0030988$ 0.0030988 $ 0.0030988 Laveste pris $ 0.00000562$ 0.00000562 $ 0.00000562 Prisendring (1H) +0.42% Prisendring (1D) +2.45% Prisendring (7D) +2.19% Prisendring (7D) +2.19%

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) sanntidsprisen er $0.00001049. I løpet av de siste 24 timene har PUMPTRUMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001024 og et toppnivå på $ 0.00001048, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUMPTRUMP er $ 0.0030988, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000562.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUMPTRUMP endret seg med +0.42% i løpet av den siste timen, +2.45% over 24 timer og +2.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.49K$ 10.49K $ 10.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.49K$ 10.49K $ 10.49K Opplagsforsyning 999.51M 999.51M 999.51M Total forsyning 999,508,461.33887 999,508,461.33887 999,508,461.33887

Nåværende markedsverdi på PUMP TRUMP er $ 10.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUMPTRUMP er 999.51M, med en total tilgang på 999508461.33887. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.49K.