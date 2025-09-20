Dagens PUMP TRUMP livepris er 0.00001049 USD. Spor prisoppdateringer for PUMPTRUMP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PUMPTRUMP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PUMP TRUMP livepris er 0.00001049 USD. Spor prisoppdateringer for PUMPTRUMP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PUMPTRUMP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PUMPTRUMP

PUMPTRUMP Prisinformasjon

PUMPTRUMP Offisiell nettside

PUMPTRUMP tokenomics

PUMPTRUMP Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

PUMP TRUMP Logo

PUMP TRUMP Pris (PUMPTRUMP)

Ikke oppført

1 PUMPTRUMP til USD livepris:

--
----
+2.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:12:23 (UTC+8)

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00001024
$ 0.00001024$ 0.00001024
24 timer lav
$ 0.00001048
$ 0.00001048$ 0.00001048
24 timer høy

$ 0.00001024
$ 0.00001024$ 0.00001024

$ 0.00001048
$ 0.00001048$ 0.00001048

$ 0.0030988
$ 0.0030988$ 0.0030988

$ 0.00000562
$ 0.00000562$ 0.00000562

+0.42%

+2.45%

+2.19%

+2.19%

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) sanntidsprisen er $0.00001049. I løpet av de siste 24 timene har PUMPTRUMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001024 og et toppnivå på $ 0.00001048, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUMPTRUMP er $ 0.0030988, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000562.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUMPTRUMP endret seg med +0.42% i løpet av den siste timen, +2.45% over 24 timer og +2.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Markedsinformasjon

$ 10.49K
$ 10.49K$ 10.49K

--
----

$ 10.49K
$ 10.49K$ 10.49K

999.51M
999.51M 999.51M

999,508,461.33887
999,508,461.33887 999,508,461.33887

Nåværende markedsverdi på PUMP TRUMP er $ 10.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUMPTRUMP er 999.51M, med en total tilgang på 999508461.33887. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.49K.

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på PUMP TRUMP til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på PUMP TRUMP til USD ble $ +0.0000029107.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på PUMP TRUMP til USD ble $ +0.0000013095.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på PUMP TRUMP til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+2.45%
30 dager$ +0.0000029107+27.75%
60 dager$ +0.0000013095+12.48%
90 dager$ 0--

Hva er PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)

Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Ressurs

Offisiell nettside

PUMP TRUMP Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PUMP TRUMP.

Sjekk PUMP TRUMPprisprognosen nå!

PUMPTRUMP til lokale valutaer

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PUMPTRUMP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)

Hvor mye er PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) verdt i dag?
Live PUMPTRUMP prisen i USD er 0.00001049 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PUMPTRUMP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PUMPTRUMP til USD er $ 0.00001049. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PUMP TRUMP?
Markedsverdien for PUMPTRUMP er $ 10.49K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PUMPTRUMP?
Den sirkulerende forsyningen av PUMPTRUMP er 999.51M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPUMPTRUMP ?
PUMPTRUMP oppnådde en ATH-pris på 0.0030988 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PUMPTRUMP?
PUMPTRUMP så en ATL-pris på 0.00000562 USD.
Hva er handelsvolumet til PUMPTRUMP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PUMPTRUMP er -- USD.
Vil PUMPTRUMP gå høyere i år?
PUMPTRUMP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PUMPTRUMP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:12:23 (UTC+8)

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.