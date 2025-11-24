PulseChain Peacock pris i dag

Sanntids PulseChain Peacock (PCOCK) pris i dag er $ 0.01141267, med en 29.23% endring de siste 24 timene. Nåværende PCOCK til USD konverteringssats er $ 0.01141267 per PCOCK.

PulseChain Peacock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,629,798, med en sirkulerende forsyning på 845.60M PCOCK. I løpet av de siste 24 timene PCOCK har den blitt handlet mellom $ 0.00832699(laveste) og $ 0.01138828 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02875, mens tidenes laveste notering var $ 0.00191136.

Kortsiktig har PCOCK beveget seg +2.32% i løpet av den siste timen og +3.61% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

PulseChain Peacock (PCOCK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.63M$ 9.63M $ 9.63M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.63M$ 9.63M $ 9.63M Opplagsforsyning 845.60M 845.60M 845.60M Total forsyning 845,604,345.4464943 845,604,345.4464943 845,604,345.4464943

