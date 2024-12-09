PUGWIFHAT (PUGWIF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PUGWIFHAT (PUGWIF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PUGWIFHAT (PUGWIF) Informasjon Launched on 9-12-2024 PUGWIFHAT (PUGWIF) is a meme coin on the Sui network. It experienced a Liquidity Pool drain in its first hours of existence. A group of on-chain Degen's were trading when PUGWIF when the drain happened and they refused to accept it. They chased after the scammer by following the transactions to his personal wallet. After negotiations they got him to burn the liquidity and his portion of the supply. Thus started the CTO (community takeover) of the pug that doesn't quit. A team was quickly assembled from the community and they proceeded to revive the project and drive it forward. The projects aim has been to rally the community together under the symbol of the pugwifhat and it aims to onboard Non-SUI and Web2 by expanding awareness of sui and its ecosystem outside the normal crypto sphere. Offisiell nettside: https://pugwifsui.com/ Kjøp PUGWIF nå!

PUGWIFHAT (PUGWIF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PUGWIFHAT (PUGWIF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 648.22K $ 648.22K $ 648.22K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 648.22K $ 648.22K $ 648.22K All-time high: $ 0.00140818 $ 0.00140818 $ 0.00140818 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00064822 $ 0.00064822 $ 0.00064822 Lær mer om PUGWIFHAT (PUGWIF) pris

PUGWIFHAT (PUGWIF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PUGWIFHAT (PUGWIF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUGWIF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUGWIF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUGWIFs tokenomics, kan du utforske PUGWIF tokenets livepris!

