PUGWIFHAT (PUGWIF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00140818 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.99% Prisendring (1D) -16.03% Prisendring (7D) -49.29%

PUGWIFHAT (PUGWIF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PUGWIF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUGWIF er $ 0.00140818, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUGWIF endret seg med -0.99% i løpet av den siste timen, -16.03% over 24 timer og -49.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PUGWIFHAT (PUGWIF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 602.06K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 602.06K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PUGWIFHAT er $ 602.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUGWIF er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 602.06K.