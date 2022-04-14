PUGGY (PUGGY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PUGGY (PUGGY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PUGGY (PUGGY) Informasjon Puggy Token ($PUGGY) is a community-driven meme token built on the Solana blockchain. With its lighthearted, fun-oriented approach, Puggy Token brings together crypto enthusiasts, meme lovers, and pug fans in a decentralized ecosystem where humor, loyalty, and financial potential converge. Our mission is to create a token that thrives on meme culture while offering a secure, engaging, and accessible experience for everyone involved. With a strong roadmap and a cast of iconic Puggy characters, $PUGGY aims to be the most recognizable meme token in the crypto space, leveraging high-profile events, community initiatives, and exclusive features to grow our presence both online and in the real world. Offisiell nettside: https://puggy.ai Teknisk dokument: https://royal-passbook-ec0.notion.site/SERIOUS-WHITEPAPER-1252cc802dd846b88388686f156db005 Kjøp PUGGY nå!

PUGGY (PUGGY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PUGGY (PUGGY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.78K $ 7.78K $ 7.78K Total forsyning: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Sirkulerende forsyning: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.78K $ 7.78K $ 7.78K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om PUGGY (PUGGY) pris

PUGGY (PUGGY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PUGGY (PUGGY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUGGY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUGGY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUGGYs tokenomics, kan du utforske PUGGY tokenets livepris!

