Puff The Dragon (PUFF) Informasjon What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz Offisiell nettside: https://puffthedragon.xyz/ Kjøp PUFF nå!

Puff The Dragon (PUFF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Puff The Dragon (PUFF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 74.19M $ 74.19M $ 74.19M Total forsyning: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Sirkulerende forsyning: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 74.19M $ 74.19M $ 74.19M All-time high: $ 0.330448 $ 0.330448 $ 0.330448 All-Time Low: $ 0.03916614 $ 0.03916614 $ 0.03916614 Nåværende pris: $ 0.083458 $ 0.083458 $ 0.083458 Lær mer om Puff The Dragon (PUFF) pris

Puff The Dragon (PUFF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Puff The Dragon (PUFF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUFF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUFF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUFFs tokenomics, kan du utforske PUFF tokenets livepris!

