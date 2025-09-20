Puff The Dragon (PUFF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.083882 $ 0.083882 $ 0.083882 24 timer lav $ 0.084438 $ 0.084438 $ 0.084438 24 timer høy 24 timer lav $ 0.083882$ 0.083882 $ 0.083882 24 timer høy $ 0.084438$ 0.084438 $ 0.084438 All Time High $ 0.330448$ 0.330448 $ 0.330448 Laveste pris $ 0.03916614$ 0.03916614 $ 0.03916614 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -0.27% Prisendring (7D) +1.94% Prisendring (7D) +1.94%

Puff The Dragon (PUFF) sanntidsprisen er $0.084162. I løpet av de siste 24 timene har PUFF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.083882 og et toppnivå på $ 0.084438, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUFF er $ 0.330448, mens den rekordlave prisen er $ 0.03916614.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUFF endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -0.27% over 24 timer og +1.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Puff The Dragon (PUFF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 74.81M$ 74.81M $ 74.81M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 74.81M$ 74.81M $ 74.81M Opplagsforsyning 888.89M 888.89M 888.89M Total forsyning 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

Nåværende markedsverdi på Puff The Dragon er $ 74.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUFF er 888.89M, med en total tilgang på 888888888.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 74.81M.