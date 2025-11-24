PudgyStrategy pris i dag

Sanntids PudgyStrategy (PUDGYSTR) pris i dag er $ 0.00116419, med en 16.72% endring de siste 24 timene. Nåværende PUDGYSTR til USD konverteringssats er $ 0.00116419 per PUDGYSTR.

PudgyStrategy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,163,240, med en sirkulerende forsyning på 1.00B PUDGYSTR. I løpet av de siste 24 timene PUDGYSTR har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0.0011681 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0254713, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har PUDGYSTR beveget seg +0.13% i løpet av den siste timen og -13.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

PudgyStrategy (PUDGYSTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

