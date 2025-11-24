Public Mint pris i dag

Sanntids Public Mint (MINT) pris i dag er --, med en 2.15% endring de siste 24 timene. Nåværende MINT til USD konverteringssats er -- per MINT.

Public Mint rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 15,982.25, med en sirkulerende forsyning på 106.53M MINT. I løpet av de siste 24 timene MINT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 3.36, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har MINT beveget seg -- i løpet av den siste timen og -16.52% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Public Mint (MINT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.98K$ 15.98K $ 15.98K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 37.51K$ 37.51K $ 37.51K Opplagsforsyning 106.53M 106.53M 106.53M Total forsyning 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

