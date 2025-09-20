PUBLC (PUBLX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01290746$ 0.01290746 $ 0.01290746 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.29% Prisendring (7D) +0.29%

PUBLC (PUBLX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PUBLX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUBLX er $ 0.01290746, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUBLX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PUBLC (PUBLX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.26K$ 33.26K $ 33.26K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.06M$ 9.06M $ 9.06M Opplagsforsyning 367.28M 367.28M 367.28M Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PUBLC er $ 33.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUBLX er 367.28M, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.06M.