Sanntids Pubhouse Dominance Index (PUB) pris i dag er --, med en 4.10% endring de siste 24 timene. Nåværende PUB til USD konverteringssats er -- per PUB.
Pubhouse Dominance Index rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 164,992, med en sirkulerende forsyning på 975.35M PUB. I løpet av de siste 24 timene PUB har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00208552, mens tidenes laveste notering var $ 0.
Kortsiktig har PUB beveget seg -0.86% i løpet av den siste timen og -20.32% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.
Pubhouse Dominance Index (PUB) Markedsinformasjon
$ 164.99K
--
----
$ 164.99K
975.35M
975,350,230.661
Nåværende markedsverdi på Pubhouse Dominance Index er $ 164.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUB er 975.35M, med en total tilgang på 975350230.661. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 164.99K.
Pubhouse Dominance Index prishistorikk USD
24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy
$ 0
$ 0
$ 0.00208552
$ 0
-0.86%
+4.10%
-20.32%
-20.32%
Pubhouse Dominance Index (PUB) Prishistorikk USD
I løpet av i dag er prisendringen på Pubhouse Dominance Index til USD ble $ 0. I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Pubhouse Dominance Index til USD ble $ 0. I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Pubhouse Dominance Index til USD ble $ 0. I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Pubhouse Dominance Index til USD ble $ 0.
Periode
Endring (USD)
Endring (%)
I dag
$ 0
+4.10%
30 dager
$ 0
-66.53%
60 dager
$ 0
-29.03%
90 dager
$ 0
--
Prisforutsigelse for Pubhouse Dominance Index
Pubhouse Dominance Index (PUB) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PUB for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Pubhouse Dominance Index (PUB) prisprognose for 2040 (om 15 år)
I 2040 kan prisen på Pubhouse Dominance Index potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.
MEXC-verktøy For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser. Vil du vite hva prisen for Pubhouse Dominance Index vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for PUB prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på Pubhouse Dominance Index prisforutsigelser.
Hvor mye vil 1 Pubhouse Dominance Index være verdt i 2030?
Hvis Pubhouse Dominance Index skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Pubhouse Dominance Index priser og forventet avkastning.
Hvor mye er Pubhouse Dominance Index i dag?
Så Pubhouse Dominance Index prisen i dag er --. Sjekk vår prishistorikk-seksjon for å se historikk for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager.
Er Pubhouse Dominance Index fortsatt en god investering?
Pubhouse Dominance Index forblir en aktivt handlet kryptovaluta med kontinuerlig markedsdeltakelse og økosystemutvikling. Kryptoinvesteringer, slik som investering i PUB er imidlertid iboende volatile og bør samsvare med din personlige risikotoleranse. Utfør alltid uavhengig analyse (DYOR) og vurder markedsforholdene før du tar økonomiske beslutninger og investeringer.
Hva er det daglige handelsvolumet til Pubhouse Dominance Index?
Pubhouse Dominance Index verdt -- ble handlet på MEXC i løpet av de siste 24 timene.
Hva er den nåværende prisen på Pubhouse Dominance Index?
Live-prisen til PUB oppdateres i sanntid basert på global handelsaktivitet på tvers av store børser, inkludert MEXC. Markedsprisene svinger kontinuerlig på grunn av endringer i likviditet, handelsvolum og generelt sentiment. For å se den nyeste prisen på Pubhouse Dominance Index i din foretrukne valuta, gå til PUB pris for mer informasjon.
Hva påvirker prisen på Pubhouse Dominance Index ?
Prisen på PUB påvirkes av flere viktige faktorer, inkludert generelt markedssentiment, handelsvolum, teknologisk utvikling og brukeradopsjonstrender. Bredere makroøkonomiske forhold som renteendringer, likviditetssykluser og regulatoriske signaler spiller også en viktig rolle i prisbevegelser.
For å holde deg oppdatert om markedsendringer og prosjektoppdateringer i sanntid, besøk MEXC News for de siste analysene og kryptoinnsiktene.
Hvordan legger jeg inn en stop-loss- eller ta gevinst-ordre for PUB på MEXC?
MEXC støtter stop-loss og ta gevinst-ordrer for å hjelpe med å håndtere risiko automatisk.
1. Gå til spot- eller futures-handelsseksjonen og velg PUB/USDT-paret.
2. Velg “Stop-Limit“ eller “Trigger Order“ fra ordretypemenyen.
3. Angi trigger-pris (nivået som aktiverer ordren) og utførelsesprisen (prisen der den skal oppfylles).
4. Bekreft ordreinformasjonen din og send inn.
Din stop-loss-ordre aktiveres hvis Pubhouse Dominance Indexs pris beveger seg mot din posisjon, mens en ta gevinst-ordre utføres automatisk når den når ditt målgevinstnivå.
For detaljerte eksempler og veiledninger, besøk MEXC spothandelsguide
Vil Pubhouse Dominance Index prisen bli høyere i år?
Pubhouse Dominance Index prisen kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektets utvikling. Sjekk ut Pubhouse Dominance Index (PUB) prisforutsigelse for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 02:08:07 (UTC+8)
Pubhouse Dominance Index (PUB) Viktige bransjeoppdateringer
Tid (UTC+8)
Type
Informasjon
11-23 21:23:00
Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
11-23 16:01:47
Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
11-22 16:42:51
Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
11-22 07:25:03
Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
11-21 21:37:03
Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel.
Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.