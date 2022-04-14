PsyDAO (PSY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PsyDAO (PSY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PsyDAO (PSY) Informasjon PsyDAO is a bioDAO incubated by Molecule and accelerated by bio.xyz developing intellectual property to advance psychedelic science. Initiated in 2022 by members of the founding teams of VitaDAO, Molecule, and Gitcoin, PsyDAO uses IP tokens including IP-NFTs and fungible IPTs in order to build an onchain portfolio of psychedelic IP. Membership in PsyDAO is open to anons, pseudonymous participation is encouraged, and privacy protection is paramount. Knowledge and research can be shared with zero knowledge of the identity of the sender or recipient. PsyDAO utilizes new open-source models for IP tokenization, IPNFTs,and IP rights distribution, with ethical encumbrances, through fungible tokens. PsyDAO intends to be a hivemind - a literal collective consciousness for the ethical development of psychedelics. The goal of PsyDAO is to redesign incentives and access from the bottom up - focusing on people (patients, recreational users, and spiritual communities), as opposed to centralizing ownership within organizations that have intrinsically misaligned incentives. Offisiell nettside: https://www.psydao.com/ Kjøp PSY nå!

PsyDAO (PSY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PsyDAO (PSY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Total forsyning: $ 102.33M $ 102.33M $ 102.33M Sirkulerende forsyning: $ 39.55M $ 39.55M $ 39.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.08M $ 7.08M $ 7.08M All-time high: $ 0.82386 $ 0.82386 $ 0.82386 All-Time Low: $ 0.01924624 $ 0.01924624 $ 0.01924624 Nåværende pris: $ 0.069404 $ 0.069404 $ 0.069404 Lær mer om PsyDAO (PSY) pris

PsyDAO (PSY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PsyDAO (PSY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PSY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PSY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PSYs tokenomics, kan du utforske PSY tokenets livepris!

PSY prisforutsigelse Vil du vite hvor PSY kan være på vei? Vår PSY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PSY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!