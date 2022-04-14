PsyDAO (PSY) tokenomics
PsyDAO is a bioDAO incubated by Molecule and accelerated by bio.xyz developing intellectual property to advance psychedelic science. Initiated in 2022 by members of the founding teams of VitaDAO, Molecule, and Gitcoin, PsyDAO uses IP tokens including IP-NFTs and fungible IPTs in order to build an onchain portfolio of psychedelic IP.
Membership in PsyDAO is open to anons, pseudonymous participation is encouraged, and privacy protection is paramount. Knowledge and research can be shared with zero knowledge of the identity of the sender or recipient.
PsyDAO utilizes new open-source models for IP tokenization, IPNFTs,and IP rights distribution, with ethical encumbrances, through fungible tokens.
PsyDAO intends to be a hivemind - a literal collective consciousness for the ethical development of psychedelics. The goal of PsyDAO is to redesign incentives and access from the bottom up - focusing on people (patients, recreational users, and spiritual communities), as opposed to centralizing ownership within organizations that have intrinsically misaligned incentives.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet PSY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange PSY tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
PSY prisforutsigelse
Vil du vite hvor PSY kan være på vei? Vår PSY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
