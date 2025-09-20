PsyDAO (PSY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.066223 24 timer høy $ 0.06974 All Time High $ 0.82386 Laveste pris $ 0.01924624 Prisendring (1H) +0.41% Prisendring (1D) +3.41% Prisendring (7D) +6.88%

PsyDAO (PSY) sanntidsprisen er $0.069461. I løpet av de siste 24 timene har PSY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.066223 og et toppnivå på $ 0.06974, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PSY er $ 0.82386, mens den rekordlave prisen er $ 0.01924624.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PSY endret seg med +0.41% i løpet av den siste timen, +3.41% over 24 timer og +6.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PsyDAO (PSY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.74M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.09M Opplagsforsyning 39.55M Total forsyning 102,334,155.0

Nåværende markedsverdi på PsyDAO er $ 2.74M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PSY er 39.55M, med en total tilgang på 102334155.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.09M.