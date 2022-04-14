Psy The Cat (PSYCAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Psy The Cat (PSYCAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Psy The Cat (PSYCAT) Informasjon PSYCAT is an innovative art-based meme-coin launched on the Solana blockchain through Pump.fun, aimed at merging the world of digital art with cryptocurrency. The project centers around Psy, a charismatic, anthropomorphic white cat, who navigates the crypto landscape. Each day, Psy's adventures are captured in vibrant, engaging art pieces and shared as memes, fostering a lively community engagement and making the crypto experience more accessible and entertaining. As Psy explores various artistic realms and crypto-related scenarios, he brings with him a light-hearted, creative spirit that defines the PSYCAT project. This idea is not just about a meme-coin but about building a culture of creativity and community. PSYCAT promises to be a dynamic part of the growing intersection of art and technology, encouraging participation from both meme-coin traders and art lovers. Offisiell nettside: https://psythecat.com Kjøp PSYCAT nå!

Psy The Cat (PSYCAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Psy The Cat (PSYCAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.76K $ 19.76K $ 19.76K Total forsyning: $ 998.34M $ 998.34M $ 998.34M Sirkulerende forsyning: $ 998.34M $ 998.34M $ 998.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.76K $ 19.76K $ 19.76K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Psy The Cat (PSYCAT) pris

Psy The Cat (PSYCAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Psy The Cat (PSYCAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PSYCAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PSYCAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PSYCATs tokenomics, kan du utforske PSYCAT tokenets livepris!

PSYCAT prisforutsigelse Vil du vite hvor PSYCAT kan være på vei? Vår PSYCAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PSYCAT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!