Psy The Cat (PSYCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00001921 24 timer høy $ 0.00002025 All Time High $ 0.00040692 Laveste pris $ 0.00000558 Prisendring (1H) +0.59% Prisendring (1D) -3.66% Prisendring (7D) +1.91%

Psy The Cat (PSYCAT) sanntidsprisen er $0.00001942. I løpet av de siste 24 timene har PSYCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001921 og et toppnivå på $ 0.00002025, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PSYCAT er $ 0.00040692, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000558.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PSYCAT endret seg med +0.59% i løpet av den siste timen, -3.66% over 24 timer og +1.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Psy The Cat (PSYCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.35K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.35K Opplagsforsyning 998.34M Total forsyning 998,342,012.317346

Nåværende markedsverdi på Psy The Cat er $ 19.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PSYCAT er 998.34M, med en total tilgang på 998342012.317346. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.35K.