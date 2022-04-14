PSEUDO REALITY (PSEUDO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PSEUDO REALITY (PSEUDO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PSEUDO REALITY (PSEUDO) Informasjon PSEUDO REALITY is a visionary AI protocol building the swarm of swarms using autonomous AI agents to provide a holistic guide and mentorship to users helping them to breakout from the matrix and become a better version of themselves by guiding them about what they can do to improve their lives and achieve their goals in life. PSEUDO aims to use AI to empower the people and provide them with science-based suggestion and guidance to live a better and more prosperous life. Offisiell nettside: https://pseudo.zone/ Teknisk dokument: https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGVmZndnYzlfLVdXNHVxenBoVDNyZ3pTTDVfUXxBQ3Jtc0treHpFMjFMbUU3R282TGF1TUpuaFlIcDJMclNDNm5udDd2U08wQnhCTDN0MmhJWkZIV2dHX2ZZblcwbkNOX3h4MmRoMXVOZ0taVDlvVDQxWVc5R1dRTFdTdTdMYnhfR2MzU0l3N3JNb2h3UEVHMm9SWQ&q=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1ZGicVwsc26zfKlrTER8HqsxixC6e4B4C%2Fview%3Fusp%3Dsharing&v=hBBtzzTvsI8 Kjøp PSEUDO nå!

PSEUDO REALITY (PSEUDO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PSEUDO REALITY (PSEUDO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 90.81K $ 90.81K $ 90.81K Total forsyning: $ 799.00M $ 799.00M $ 799.00M Sirkulerende forsyning: $ 799.00M $ 799.00M $ 799.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 90.81K $ 90.81K $ 90.81K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00011291 $ 0.00011291 $ 0.00011291 Lær mer om PSEUDO REALITY (PSEUDO) pris

PSEUDO REALITY (PSEUDO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PSEUDO REALITY (PSEUDO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PSEUDO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PSEUDO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PSEUDOs tokenomics, kan du utforske PSEUDO tokenets livepris!

