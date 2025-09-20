PSEUDO REALITY (PSEUDO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00013369 $ 0.00013369 $ 0.00013369 24 timer lav $ 0.0001383 $ 0.0001383 $ 0.0001383 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00013369$ 0.00013369 $ 0.00013369 24 timer høy $ 0.0001383$ 0.0001383 $ 0.0001383 All Time High $ 0.0005679$ 0.0005679 $ 0.0005679 Laveste pris $ 0.00005694$ 0.00005694 $ 0.00005694 Prisendring (1H) -1.21% Prisendring (1D) -3.07% Prisendring (7D) -26.05% Prisendring (7D) -26.05%

PSEUDO REALITY (PSEUDO) sanntidsprisen er $0.00013404. I løpet av de siste 24 timene har PSEUDO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00013369 og et toppnivå på $ 0.0001383, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PSEUDO er $ 0.0005679, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005694.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PSEUDO endret seg med -1.21% i løpet av den siste timen, -3.07% over 24 timer og -26.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PSEUDO REALITY (PSEUDO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 107.38K$ 107.38K $ 107.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 107.38K$ 107.38K $ 107.38K Opplagsforsyning 799.00M 799.00M 799.00M Total forsyning 799,003,967.171277 799,003,967.171277 799,003,967.171277

Nåværende markedsverdi på PSEUDO REALITY er $ 107.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PSEUDO er 799.00M, med en total tilgang på 799003967.171277. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 107.38K.