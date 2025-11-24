Pryzm pris i dag

Sanntids Pryzm (PRYZM) pris i dag er $ 0.00113554, med en 13.71% endring de siste 24 timene. Nåværende PRYZM til USD konverteringssats er $ 0.00113554 per PRYZM.

Pryzm rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 282,532, med en sirkulerende forsyning på 248.81M PRYZM. I løpet av de siste 24 timene PRYZM har den blitt handlet mellom $ 0.00099843(laveste) og $ 0.00114265 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.120383, mens tidenes laveste notering var $ 0.00080626.

Kortsiktig har PRYZM beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og -13.95% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Pryzm (PRYZM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 282.53K$ 282.53K $ 282.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Opplagsforsyning 248.81M 248.81M 248.81M Total forsyning 1,062,292,490.050576 1,062,292,490.050576 1,062,292,490.050576

