Prystine pris i dag

Sanntids Prystine (PRYS) pris i dag er $ 0.00014241, med en 0.83% endring de siste 24 timene. Nåværende PRYS til USD konverteringssats er $ 0.00014241 per PRYS.

Prystine rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 142,412, med en sirkulerende forsyning på 999.98M PRYS. I løpet av de siste 24 timene PRYS har den blitt handlet mellom $ 0.00013696(laveste) og $ 0.00014482 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00595177, mens tidenes laveste notering var $ 0.00012505.

Kortsiktig har PRYS beveget seg +0.83% i løpet av den siste timen og -35.96% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Prystine (PRYS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 142.41K$ 142.41K $ 142.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 142.41K$ 142.41K $ 142.41K Opplagsforsyning 999.98M 999.98M 999.98M Total forsyning 999,984,224.226141 999,984,224.226141 999,984,224.226141

