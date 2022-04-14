Prove Mom Wrong ($PMW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Prove Mom Wrong ($PMW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Prove Mom Wrong ($PMW) Informasjon The Prove Mom Wrong token project is centered around the narrative of proving one's worth, especially in the realm of cryptocurrency, against skepticism often personified by "mom" or traditional doubters. It's not just a memecoin but a movement celebrating those who've been underestimated. This token fosters a community where members share memes, engage in constant dialogue in a 24/7 Telegram voice chat, and support each other in their crypto endeavors. It started small on Pumpfun but has grown into a significant community, highlighting the journey from doubt to success, all while maintaining a humorous, defiant spirit. The token embodies the ethos of proving naysayers wrong through innovation, community strength, and the power of collective belief in crypto's potential. Offisiell nettside: https://www.provemomwrong.com/ Kjøp $PMW nå!

Prove Mom Wrong ($PMW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Prove Mom Wrong ($PMW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.25K $ 10.25K $ 10.25K Total forsyning: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M Sirkulerende forsyning: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.25K $ 10.25K $ 10.25K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Prove Mom Wrong ($PMW) pris

Prove Mom Wrong ($PMW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Prove Mom Wrong ($PMW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $PMW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $PMW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $PMWs tokenomics, kan du utforske $PMW tokenets livepris!

$PMW prisforutsigelse Vil du vite hvor $PMW kan være på vei? Vår $PMW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

