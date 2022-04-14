Proteo DeFi (PROTEO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Proteo DeFi (PROTEO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Proteo DeFi (PROTEO) Informasjon PROTEO is an Exclusive MultiversX DeFi Suite, and takes advantage of the robustness of the xExchange to carry out operations. It expands the possibilities of the DEX with new products for investors that add value to the DEX's already established solid tools. Offisiell nettside: https://proteodefi.com/ Teknisk dokument: https://docs.proteodefi.com/getting-started/introduction

Proteo DeFi (PROTEO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Proteo DeFi (PROTEO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 166.08K $ 166.08K $ 166.08K Total forsyning: $ 14.05M $ 14.05M $ 14.05M Sirkulerende forsyning: $ 9.47M $ 9.47M $ 9.47M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 246.31K $ 246.31K $ 246.31K All-time high: $ 1.83 $ 1.83 $ 1.83 All-Time Low: $ 0.01714016 $ 0.01714016 $ 0.01714016 Nåværende pris: $ 0.01753036 $ 0.01753036 $ 0.01753036 Lær mer om Proteo DeFi (PROTEO) pris

Proteo DeFi (PROTEO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Proteo DeFi (PROTEO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PROTEO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PROTEO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PROTEOs tokenomics, kan du utforske PROTEO tokenets livepris!

PROTEO prisforutsigelse Vil du vite hvor PROTEO kan være på vei? Vår PROTEO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PROTEO tokenets prisforutsigelse nå!

