Proteo DeFi (PROTEO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01851448 $ 0.01851448 $ 0.01851448 24 timer lav $ 0.01947519 $ 0.01947519 $ 0.01947519 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01851448$ 0.01851448 $ 0.01851448 24 timer høy $ 0.01947519$ 0.01947519 $ 0.01947519 All Time High $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 Laveste pris $ 0.01809592$ 0.01809592 $ 0.01809592 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -3.27% Prisendring (7D) -5.06% Prisendring (7D) -5.06%

Proteo DeFi (PROTEO) sanntidsprisen er $0.01879568. I løpet av de siste 24 timene har PROTEO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01851448 og et toppnivå på $ 0.01947519, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PROTEO er $ 1.83, mens den rekordlave prisen er $ 0.01809592.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PROTEO endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -3.27% over 24 timer og -5.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Proteo DeFi (PROTEO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 177.91K$ 177.91K $ 177.91K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 263.80K$ 263.80K $ 263.80K Opplagsforsyning 9.47M 9.47M 9.47M Total forsyning 14,035,126.0 14,035,126.0 14,035,126.0

Nåværende markedsverdi på Proteo DeFi er $ 177.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PROTEO er 9.47M, med en total tilgang på 14035126.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 263.80K.