Proprietary Trading Network (SN8) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 12.61 $ 12.61 $ 12.61 24 timer lav $ 13.15 $ 13.15 $ 13.15 24 timer høy 24 timer lav $ 12.61$ 12.61 $ 12.61 24 timer høy $ 13.15$ 13.15 $ 13.15 All Time High $ 25.24$ 25.24 $ 25.24 Laveste pris $ 10.82$ 10.82 $ 10.82 Prisendring (1H) -0.69% Prisendring (1D) -3.77% Prisendring (7D) -2.51% Prisendring (7D) -2.51%

Proprietary Trading Network (SN8) sanntidsprisen er $12.65. I løpet av de siste 24 timene har SN8 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 12.61 og et toppnivå på $ 13.15, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN8 er $ 25.24, mens den rekordlave prisen er $ 10.82.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN8 endret seg med -0.69% i løpet av den siste timen, -3.77% over 24 timer og -2.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Proprietary Trading Network (SN8) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.01M$ 34.01M $ 34.01M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.01M$ 34.01M $ 34.01M Opplagsforsyning 2.69M 2.69M 2.69M Total forsyning 2,688,316.406111181 2,688,316.406111181 2,688,316.406111181

Nåværende markedsverdi på Proprietary Trading Network er $ 34.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN8 er 2.69M, med en total tilgang på 2688316.406111181. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.01M.