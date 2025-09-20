Propel (PEL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.923186$ 0.923186 $ 0.923186 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +14.73% Prisendring (7D) +14.73%

Propel (PEL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PEL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEL er $ 0.923186, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +14.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Propel (PEL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.70K$ 50.70K $ 50.70K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 51.21K$ 51.21K $ 51.21K Opplagsforsyning 99.00M 99.00M 99.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Propel er $ 50.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEL er 99.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 51.21K.