Dagens Prometheum Prodigy livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PMPY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PMPY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PMPY

PMPY Prisinformasjon

PMPY Offisiell nettside

PMPY tokenomics

PMPY Prisprognose

Prometheum Prodigy Pris (PMPY)

1 PMPY til USD livepris:

$0.00010303
+128.90%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Prometheum Prodigy (PMPY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:30:10 (UTC+8)

Prometheum Prodigy (PMPY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.04329694
$ 0
--

+128.90%

+139.50%

+139.50%

Prometheum Prodigy (PMPY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PMPY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PMPY er $ 0.04329694, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PMPY endret seg med -- i løpet av den siste timen, +128.90% over 24 timer og +139.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Prometheum Prodigy (PMPY) Markedsinformasjon

$ 40.12K
--
$ 63.86K
389.40M
619,763,353.5450695
Nåværende markedsverdi på Prometheum Prodigy er $ 40.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PMPY er 389.40M, med en total tilgang på 619763353.5450695. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 63.86K.

Prometheum Prodigy (PMPY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Prometheum Prodigy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Prometheum Prodigy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Prometheum Prodigy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Prometheum Prodigy til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+128.90%
30 dager$ 0+255.12%
60 dager$ 0+267.91%
90 dager$ 0--

Hva er Prometheum Prodigy (PMPY)

layer2 ai blockchain

Prometheum Prodigy (PMPY) Ressurs

Offisiell nettside

Prometheum Prodigy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Prometheum Prodigy (PMPY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Prometheum Prodigy (PMPY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Prometheum Prodigy.

Sjekk Prometheum Prodigyprisprognosen nå!

PMPY til lokale valutaer

Prometheum Prodigy (PMPY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Prometheum Prodigy (PMPY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PMPY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Prometheum Prodigy (PMPY)

Hvor mye er Prometheum Prodigy (PMPY) verdt i dag?
Live PMPY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PMPY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PMPY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Prometheum Prodigy?
Markedsverdien for PMPY er $ 40.12K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PMPY?
Den sirkulerende forsyningen av PMPY er 389.40M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPMPY ?
PMPY oppnådde en ATH-pris på 0.04329694 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PMPY?
PMPY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PMPY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PMPY er -- USD.
Vil PMPY gå høyere i år?
PMPY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PMPY prisprognosen for en mer grundig analyse.
