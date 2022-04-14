Prol AI (PROL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Prol AI (PROL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Prol AI (PROL) Informasjon Prol AI was founded with a clear mission: to make financial market analysis accessible, efficient, and intuitive for everyone. Built by a team of highly skilled software developers and AI specialists, including a PhD-level academic with deep expertise in artificial intelligence, Prol AI combines cutting-edge technology with practical solutions tailored for traders and investors. Our platform empowers users by simplifying the complexities of financial data, offering tools to interpret charts, analyze trends, and generate actionable insights. Whether you're a seasoned trader or a newcomer to financial markets, Prol AI bridges the gap between raw data and informed decision-making, making advanced financial analysis available to all. Offisiell nettside: https://prol.ai Teknisk dokument: https://prol.ai/whitepaper Kjøp PROL nå!

Prol AI (PROL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Prol AI (PROL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.24K $ 17.24K $ 17.24K Total forsyning: $ 981.15M $ 981.15M $ 981.15M Sirkulerende forsyning: $ 946.54M $ 946.54M $ 946.54M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.87K $ 17.87K $ 17.87K All-time high: $ 0.00174475 $ 0.00174475 $ 0.00174475 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Prol AI (PROL) pris

Prol AI (PROL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Prol AI (PROL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PROL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PROL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PROLs tokenomics, kan du utforske PROL tokenets livepris!

PROL prisforutsigelse Vil du vite hvor PROL kan være på vei? Vår PROL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PROL tokenets prisforutsigelse nå!

