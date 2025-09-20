Prol AI (PROL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001795 $ 0.00001795 $ 0.00001795 24 timer lav $ 0.00001856 $ 0.00001856 $ 0.00001856 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001795$ 0.00001795 $ 0.00001795 24 timer høy $ 0.00001856$ 0.00001856 $ 0.00001856 All Time High $ 0.00174475$ 0.00174475 $ 0.00174475 Laveste pris $ 0.00001463$ 0.00001463 $ 0.00001463 Prisendring (1H) -0.16% Prisendring (1D) -2.05% Prisendring (7D) -4.25% Prisendring (7D) -4.25%

Prol AI (PROL) sanntidsprisen er $0.00001816. I løpet av de siste 24 timene har PROL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001795 og et toppnivå på $ 0.00001856, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PROL er $ 0.00174475, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001463.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PROL endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, -2.05% over 24 timer og -4.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Prol AI (PROL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.10K$ 17.10K $ 17.10K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.72K$ 17.72K $ 17.72K Opplagsforsyning 946.54M 946.54M 946.54M Total forsyning 981,148,535.583722 981,148,535.583722 981,148,535.583722

Nåværende markedsverdi på Prol AI er $ 17.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PROL er 946.54M, med en total tilgang på 981148535.583722. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.72K.