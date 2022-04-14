ProjectOasis (OASIS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ProjectOasis (OASIS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ProjectOasis (OASIS) Informasjon ProjectOasis is a web-based game where users are able to perform DeFi functions in a gamified manner. The Oasis metaverse consists of swaps (AMMs), launchpads, NFT marketplaces, yield farms and news stations. Users are able to utilize NFT avatars in the metaverse and customize their avatars. There is also a Participate-to-Earn feature where users will be rewarded for participating in tasks within the metaverse. Offisiell nettside: https://projectoasis.io/ Kjøp OASIS nå!

ProjectOasis (OASIS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ProjectOasis (OASIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.80K $ 39.80K $ 39.80K Total forsyning: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M Sirkulerende forsyning: $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 140.90K $ 140.90K $ 140.90K All-time high: $ 8.69 $ 8.69 $ 8.69 All-Time Low: $ 0.00657828 $ 0.00657828 $ 0.00657828 Nåværende pris: $ 0.01006399 $ 0.01006399 $ 0.01006399 Lær mer om ProjectOasis (OASIS) pris

ProjectOasis (OASIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ProjectOasis (OASIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OASIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OASIS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OASISs tokenomics, kan du utforske OASIS tokenets livepris!

