Project89 (PROJECT89) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Project89 (PROJECT89), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Project89 (PROJECT89) Informasjon Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance. Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance, complete Offisiell nettside: https://www.project89.org/ Kjøp PROJECT89 nå!

Project89 (PROJECT89) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Project89 (PROJECT89), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.73M $ 8.73M $ 8.73M Total forsyning: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Sirkulerende forsyning: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.73M $ 8.73M $ 8.73M All-time high: $ 0.100625 $ 0.100625 $ 0.100625 All-Time Low: $ 0.00116525 $ 0.00116525 $ 0.00116525 Nåværende pris: $ 0.00873204 $ 0.00873204 $ 0.00873204 Lær mer om Project89 (PROJECT89) pris

Project89 (PROJECT89) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Project89 (PROJECT89) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PROJECT89 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PROJECT89 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PROJECT89s tokenomics, kan du utforske PROJECT89 tokenets livepris!

PROJECT89 prisforutsigelse Vil du vite hvor PROJECT89 kan være på vei? Vår PROJECT89 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PROJECT89 tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!