Dagens Project89 livepris er 0.00927646 USD. Spor prisoppdateringer for PROJECT89 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PROJECT89 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 PROJECT89 til USD livepris:

$0.00927646
$0.00927646$0.00927646
-12.60%1D
Project89 (PROJECT89) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:43:37 (UTC+8)

Project89 (PROJECT89) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00897963
$ 0.00897963$ 0.00897963
24 timer lav
$ 0.01061683
$ 0.01061683$ 0.01061683
24 timer høy

$ 0.00897963
$ 0.00897963$ 0.00897963

$ 0.01061683
$ 0.01061683$ 0.01061683

$ 0.100625
$ 0.100625$ 0.100625

$ 0.00116525
$ 0.00116525$ 0.00116525

+0.01%

-12.62%

-14.65%

-14.65%

Project89 (PROJECT89) sanntidsprisen er $0.00927646. I løpet av de siste 24 timene har PROJECT89 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00897963 og et toppnivå på $ 0.01061683, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PROJECT89 er $ 0.100625, mens den rekordlave prisen er $ 0.00116525.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PROJECT89 endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -12.62% over 24 timer og -14.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Project89 (PROJECT89) Markedsinformasjon

$ 9.28M
$ 9.28M$ 9.28M

--
----

$ 9.28M
$ 9.28M$ 9.28M

999.88M
999.88M 999.88M

999,878,630.691189
999,878,630.691189 999,878,630.691189

Nåværende markedsverdi på Project89 er $ 9.28M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PROJECT89 er 999.88M, med en total tilgang på 999878630.691189. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.28M.

Project89 (PROJECT89) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Project89 til USD ble $ -0.00134036892450102.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Project89 til USD ble $ -0.0020010428.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Project89 til USD ble $ -0.0015385046.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Project89 til USD ble $ +0.0073458705212793029.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00134036892450102-12.62%
30 dager$ -0.0020010428-21.57%
60 dager$ -0.0015385046-16.58%
90 dager$ +0.0073458705212793029+380.50%

Hva er Project89 (PROJECT89)

Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance, complete

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Project89 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Project89 (PROJECT89) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Project89 (PROJECT89) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Project89.

Sjekk Project89prisprognosen nå!

PROJECT89 til lokale valutaer

Project89 (PROJECT89) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Project89 (PROJECT89) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PROJECT89 tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Project89 (PROJECT89)

Hvor mye er Project89 (PROJECT89) verdt i dag?
Live PROJECT89 prisen i USD er 0.00927646 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PROJECT89-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PROJECT89 til USD er $ 0.00927646. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Project89?
Markedsverdien for PROJECT89 er $ 9.28M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PROJECT89?
Den sirkulerende forsyningen av PROJECT89 er 999.88M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPROJECT89 ?
PROJECT89 oppnådde en ATH-pris på 0.100625 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PROJECT89?
PROJECT89 så en ATL-pris på 0.00116525 USD.
Hva er handelsvolumet til PROJECT89?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PROJECT89 er -- USD.
Vil PROJECT89 gå høyere i år?
PROJECT89 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PROJECT89 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:43:37 (UTC+8)

