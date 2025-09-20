Project89 (PROJECT89) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00897963 24 timer lav $ 0.01061683 24 timer høy All Time High $ 0.100625 Laveste pris $ 0.00116525 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -12.62% Prisendring (7D) -14.65%

Project89 (PROJECT89) sanntidsprisen er $0.00927646. I løpet av de siste 24 timene har PROJECT89 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00897963 og et toppnivå på $ 0.01061683, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PROJECT89 er $ 0.100625, mens den rekordlave prisen er $ 0.00116525.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PROJECT89 endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -12.62% over 24 timer og -14.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Project89 (PROJECT89) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.28M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.28M Opplagsforsyning 999.88M Total forsyning 999,878,630.691189

Nåværende markedsverdi på Project89 er $ 9.28M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PROJECT89 er 999.88M, med en total tilgang på 999878630.691189. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.28M.