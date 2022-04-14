Project Nostradamus ($AMEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Project Nostradamus ($AMEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Project Nostradamus ($AMEN) Informasjon Project Nostradamus is a next-generation trading AI agent designed to revolutionize technical analysis (TA) for cryptocurrency and traditional asset markets. By leveraging advanced pattern recognition, real-time data analysis, and integration with major trading platforms, our solution empowers traders with actionable insights, confidence scores, and comprehensive recommendations. It evaluates popular trading pairs, identifies patterns, and delivers high-confidence buy/sell/hold recommendations. Offisiell nettside: https://www.projectnostradamus.com/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1ytOnQdO7vFsNm9TDlwvH2o9k-IdruKu8/view Kjøp $AMEN nå!

Project Nostradamus ($AMEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Project Nostradamus ($AMEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 73.59K $ 73.59K $ 73.59K Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 73.59K $ 73.59K $ 73.59K All-time high: $ 0.280498 $ 0.280498 $ 0.280498 All-Time Low: $ 0.00342578 $ 0.00342578 $ 0.00342578 Nåværende pris: $ 0.00350428 $ 0.00350428 $ 0.00350428 Lær mer om Project Nostradamus ($AMEN) pris

Project Nostradamus ($AMEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Project Nostradamus ($AMEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $AMEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $AMEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $AMENs tokenomics, kan du utforske $AMEN tokenets livepris!

$AMEN prisforutsigelse Vil du vite hvor $AMEN kan være på vei? Vår $AMEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $AMEN tokenets prisforutsigelse nå!

