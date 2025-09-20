Project Nostradamus ($AMEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00353391 $ 0.00353391 $ 0.00353391 24 timer lav $ 0.00365775 $ 0.00365775 $ 0.00365775 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00353391$ 0.00353391 $ 0.00353391 24 timer høy $ 0.00365775$ 0.00365775 $ 0.00365775 All Time High $ 0.280498$ 0.280498 $ 0.280498 Laveste pris $ 0.00342578$ 0.00342578 $ 0.00342578 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -2.94% Prisendring (7D) -4.94% Prisendring (7D) -4.94%

Project Nostradamus ($AMEN) sanntidsprisen er $0.00354344. I løpet av de siste 24 timene har $AMEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00353391 og et toppnivå på $ 0.00365775, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $AMEN er $ 0.280498, mens den rekordlave prisen er $ 0.00342578.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $AMEN endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -2.94% over 24 timer og -4.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Project Nostradamus ($AMEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 74.21K$ 74.21K $ 74.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 74.21K$ 74.21K $ 74.21K Opplagsforsyning 21.00M 21.00M 21.00M Total forsyning 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Project Nostradamus er $ 74.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $AMEN er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 74.21K.