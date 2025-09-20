Dagens Project Nostradamus livepris er 0.00354344 USD. Spor prisoppdateringer for $AMEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $AMEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Project Nostradamus livepris er 0.00354344 USD. Spor prisoppdateringer for $AMEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $AMEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om $AMEN

$AMEN Prisinformasjon

$AMEN teknisk dokument

$AMEN Offisiell nettside

$AMEN tokenomics

$AMEN Prisprognose

Project Nostradamus Pris ($AMEN)

1 $AMEN til USD livepris:

$0.00354344
$0.00354344
-2.90%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Project Nostradamus ($AMEN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:42:00 (UTC+8)

Project Nostradamus ($AMEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00353391
24 timer lav
$ 0.00365775
24 timer høy

$ 0.00353391
$ 0.00365775
$ 0.280498
$ 0.00342578
-0.11%

-2.94%

-4.94%

-4.94%

Project Nostradamus ($AMEN) sanntidsprisen er $0.00354344. I løpet av de siste 24 timene har $AMEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00353391 og et toppnivå på $ 0.00365775, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $AMEN er $ 0.280498, mens den rekordlave prisen er $ 0.00342578.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $AMEN endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -2.94% over 24 timer og -4.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Project Nostradamus ($AMEN) Markedsinformasjon

$ 74.21K
--
$ 74.21K
21.00M
21,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Project Nostradamus er $ 74.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $AMEN er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 74.21K.

Project Nostradamus ($AMEN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Project Nostradamus til USD ble $ -0.00010766819358996.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Project Nostradamus til USD ble $ -0.0014209619.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Project Nostradamus til USD ble $ -0.0022618124.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Project Nostradamus til USD ble $ -0.005701393805391386.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00010766819358996-2.94%
30 dager$ -0.0014209619-40.10%
60 dager$ -0.0022618124-63.83%
90 dager$ -0.005701393805391386-61.67%

Hva er Project Nostradamus ($AMEN)

Project Nostradamus is a next-generation trading AI agent designed to revolutionize technical analysis (TA) for cryptocurrency and traditional asset markets. By leveraging advanced pattern recognition, real-time data analysis, and integration with major trading platforms, our solution empowers traders with actionable insights, confidence scores, and comprehensive recommendations. It evaluates popular trading pairs, identifies patterns, and delivers high-confidence buy/sell/hold recommendations.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Project Nostradamus ($AMEN) Ressurs

Offisiell nettside

Project Nostradamus Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Project Nostradamus ($AMEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Project Nostradamus ($AMEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Project Nostradamus.

Sjekk Project Nostradamusprisprognosen nå!

$AMEN til lokale valutaer

Project Nostradamus ($AMEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Project Nostradamus ($AMEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $AMEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Project Nostradamus ($AMEN)

Hvor mye er Project Nostradamus ($AMEN) verdt i dag?
Live $AMEN prisen i USD er 0.00354344 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $AMEN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $AMEN til USD er $ 0.00354344. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Project Nostradamus?
Markedsverdien for $AMEN er $ 74.21K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $AMEN?
Den sirkulerende forsyningen av $AMEN er 21.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$AMEN ?
$AMEN oppnådde en ATH-pris på 0.280498 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $AMEN?
$AMEN så en ATL-pris på 0.00342578 USD.
Hva er handelsvolumet til $AMEN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $AMEN er -- USD.
Vil $AMEN gå høyere i år?
$AMEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $AMEN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:42:00 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.