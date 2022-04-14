Project 32 (32) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Project 32 (32), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Project 32 (32) Informasjon Project 32 is a groundbreaking initiative on Solana, merging blockchain, artificial intelligence, and decentralized finance to democratize access to validator nodes and Maximal Extractable Value (MEV). By tokenizing complex blockchain infrastructure, it empowers participants of all sizes to earn revenue through staking and MEV while promoting decentralization and economic inclusion. Project 32 integrates advanced AI tools for liquidity optimization, prediction markets, and governance, setting a new standard in blockchain innovation. Offisiell nettside: https://www.32project.org/ Kjøp 32 nå!

Project 32 (32) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Project 32 (32), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.07K $ 8.07K $ 8.07K Total forsyning: $ 3.23B $ 3.23B $ 3.23B Sirkulerende forsyning: $ 3.23B $ 3.23B $ 3.23B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.07K $ 8.07K $ 8.07K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Project 32 (32) pris

Project 32 (32) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Project 32 (32) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 32 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 32 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 32s tokenomics, kan du utforske 32 tokenets livepris!

32 prisforutsigelse Vil du vite hvor 32 kan være på vei? Vår 32 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se 32 tokenets prisforutsigelse nå!

