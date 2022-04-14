PROFIT AI (PROFIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PROFIT AI (PROFIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PROFIT AI (PROFIT) Informasjon $PROFIT is an on-chain analytics and trading intelligence suite designed to help traders detect high-risk patterns, smart money behavior, and sniper activity before it impacts the chart. Powered by AI and deeply integrated across key modules, $PROFIT offers a growing stack of tools including: • Token Scanner (in partnership with EVA AI): advanced contract diagnostics, risk scoring, and security metrics • Whale Tracker: real-time tracking of high-value transfers, wallet labeling, and supply impact analysis • Sniper Analysis: detects bot activity, coordinated buys, bundle sells, and early exits • Smart Money Intelligence: tracks profitable wallets, calculates ROI, and identifies wallet patterns • Top Profitable Wallets & Rug Wallet Detection: adds transparency to project ecosystems Built with trader protection in mind, $PROFIT is more than a bot — it's an on-chain security protocol for identifying threats and opportunities before the crowd. Offisiell nettside: https://www.profitaieth.com/ Teknisk dokument: https://profit-ai-2.gitbook.io/profit-ai

PROFIT AI (PROFIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PROFIT AI (PROFIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 139.67K $ 139.67K $ 139.67K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 139.67K $ 139.67K $ 139.67K All-time high: $ 0.0411361 $ 0.0411361 $ 0.0411361 All-Time Low: $ 0.00348855 $ 0.00348855 $ 0.00348855 Nåværende pris: $ 0.01396727 $ 0.01396727 $ 0.01396727 Lær mer om PROFIT AI (PROFIT) pris

PROFIT AI (PROFIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PROFIT AI (PROFIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PROFIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PROFIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PROFITs tokenomics, kan du utforske PROFIT tokenets livepris!

PROFIT prisforutsigelse Vil du vite hvor PROFIT kan være på vei? Vår PROFIT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PROFIT tokenets prisforutsigelse nå!

