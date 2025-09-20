PROFIT AI (PROFIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0411361$ 0.0411361 $ 0.0411361 Laveste pris $ 0.00348855$ 0.00348855 $ 0.00348855 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -13.41% Prisendring (7D) -13.41%

PROFIT AI (PROFIT) sanntidsprisen er $0.01423082. I løpet av de siste 24 timene har PROFIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PROFIT er $ 0.0411361, mens den rekordlave prisen er $ 0.00348855.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PROFIT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -13.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PROFIT AI (PROFIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 142.31K$ 142.31K $ 142.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 142.31K$ 142.31K $ 142.31K Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PROFIT AI er $ 142.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PROFIT er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 142.31K.