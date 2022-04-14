Professional Fighters League Fan Token (PFL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Professional Fighters League Fan Token (PFL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Professional Fighters League Fan Token (PFL) Informasjon Official Fan Token of the Professional Fighters League Offisiell nettside: https://socios.com Kjøp PFL nå!

Professional Fighters League Fan Token (PFL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Professional Fighters League Fan Token (PFL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 192.50K $ 192.50K $ 192.50K Total forsyning: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Sirkulerende forsyning: $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 427.80K $ 427.80K $ 427.80K All-time high: $ 6.95 $ 6.95 $ 6.95 All-Time Low: $ 0.076283 $ 0.076283 $ 0.076283 Nåværende pris: $ 0.085561 $ 0.085561 $ 0.085561 Lær mer om Professional Fighters League Fan Token (PFL) pris

Professional Fighters League Fan Token (PFL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Professional Fighters League Fan Token (PFL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PFL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PFL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PFLs tokenomics, kan du utforske PFL tokenets livepris!

