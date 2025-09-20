Dagens Professional Fighters League Fan Token livepris er 0.085881 USD. Spor prisoppdateringer for PFL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PFL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Professional Fighters League Fan Token livepris er 0.085881 USD. Spor prisoppdateringer for PFL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PFL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PFL

PFL Prisinformasjon

PFL Offisiell nettside

PFL tokenomics

PFL Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Professional Fighters League Fan Token Logo

Professional Fighters League Fan Token Pris (PFL)

Ikke oppført

1 PFL til USD livepris:

$0.08588
$0.08588$0.08588
+7.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Professional Fighters League Fan Token (PFL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:41:45 (UTC+8)

Professional Fighters League Fan Token (PFL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.079541
$ 0.079541$ 0.079541
24 timer lav
$ 0.087992
$ 0.087992$ 0.087992
24 timer høy

$ 0.079541
$ 0.079541$ 0.079541

$ 0.087992
$ 0.087992$ 0.087992

$ 6.95
$ 6.95$ 6.95

$ 0.076283
$ 0.076283$ 0.076283

--

+7.41%

+5.06%

+5.06%

Professional Fighters League Fan Token (PFL) sanntidsprisen er $0.085881. I løpet av de siste 24 timene har PFL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.079541 og et toppnivå på $ 0.087992, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PFL er $ 6.95, mens den rekordlave prisen er $ 0.076283.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PFL endret seg med -- i løpet av den siste timen, +7.41% over 24 timer og +5.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Professional Fighters League Fan Token (PFL) Markedsinformasjon

$ 193.23K
$ 193.23K$ 193.23K

--
----

$ 429.42K
$ 429.42K$ 429.42K

2.25M
2.25M 2.25M

5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Professional Fighters League Fan Token er $ 193.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PFL er 2.25M, med en total tilgang på 5000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 429.42K.

Professional Fighters League Fan Token (PFL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Professional Fighters League Fan Token til USD ble $ +0.00592298.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Professional Fighters League Fan Token til USD ble $ -0.0187893114.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Professional Fighters League Fan Token til USD ble $ -0.0150705009.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Professional Fighters League Fan Token til USD ble $ -0.04825006073699058.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00592298+7.41%
30 dager$ -0.0187893114-21.87%
60 dager$ -0.0150705009-17.54%
90 dager$ -0.04825006073699058-35.97%

Hva er Professional Fighters League Fan Token (PFL)

Official Fan Token of the Professional Fighters League

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Professional Fighters League Fan Token (PFL) Ressurs

Offisiell nettside

Professional Fighters League Fan Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Professional Fighters League Fan Token (PFL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Professional Fighters League Fan Token (PFL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Professional Fighters League Fan Token.

Sjekk Professional Fighters League Fan Tokenprisprognosen nå!

PFL til lokale valutaer

Professional Fighters League Fan Token (PFL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Professional Fighters League Fan Token (PFL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PFL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Professional Fighters League Fan Token (PFL)

Hvor mye er Professional Fighters League Fan Token (PFL) verdt i dag?
Live PFL prisen i USD er 0.085881 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PFL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PFL til USD er $ 0.085881. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Professional Fighters League Fan Token?
Markedsverdien for PFL er $ 193.23K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PFL?
Den sirkulerende forsyningen av PFL er 2.25M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPFL ?
PFL oppnådde en ATH-pris på 6.95 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PFL?
PFL så en ATL-pris på 0.076283 USD.
Hva er handelsvolumet til PFL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PFL er -- USD.
Vil PFL gå høyere i år?
PFL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PFL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:41:45 (UTC+8)

Professional Fighters League Fan Token (PFL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.