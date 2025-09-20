Professional Fighters League Fan Token (PFL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.079541 $ 0.079541 $ 0.079541 24 timer lav $ 0.087992 $ 0.087992 $ 0.087992 24 timer høy 24 timer lav $ 0.079541$ 0.079541 $ 0.079541 24 timer høy $ 0.087992$ 0.087992 $ 0.087992 All Time High $ 6.95$ 6.95 $ 6.95 Laveste pris $ 0.076283$ 0.076283 $ 0.076283 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +7.41% Prisendring (7D) +5.06% Prisendring (7D) +5.06%

Professional Fighters League Fan Token (PFL) sanntidsprisen er $0.085881. I løpet av de siste 24 timene har PFL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.079541 og et toppnivå på $ 0.087992, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PFL er $ 6.95, mens den rekordlave prisen er $ 0.076283.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PFL endret seg med -- i løpet av den siste timen, +7.41% over 24 timer og +5.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Professional Fighters League Fan Token (PFL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 193.23K$ 193.23K $ 193.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 429.42K$ 429.42K $ 429.42K Opplagsforsyning 2.25M 2.25M 2.25M Total forsyning 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Professional Fighters League Fan Token er $ 193.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PFL er 2.25M, med en total tilgang på 5000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 429.42K.