ProductClank ($PRO) Informasjon TL;DR - Producthunt where each listing get a product coin ProductClank helps bootstrapped founders with zero marketing budget to unlock viral growth by transforming users into skin-in-the-game community members. Turning Users into Growth Evangelists. Builders get distribution. Degens get skin in the game for products they believe in. The Vision: Memes are so much bigger than just a simple pvp game. They poses an explosive energy in the form of the attention they create - what if we could direct that energy to help solve a painful problem for founders & bootstrapped teams - growth & distribution! How it works: On the frontend - builders simply submit their product as if they would submit on Producthunt. On the backend, we open them a crypto wallet and deploy a product coin , so a community of degens, product explorers and discoverers can bet on the virality and success of these products. Offisiell nettside: https://productclank.com/ Teknisk dokument: https://paragraph.xyz/@liorg/a-glimpse-into-the-future-of-venture-building Kjøp $PRO nå!

ProductClank ($PRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ProductClank ($PRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 563.46K $ 563.46K $ 563.46K Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 563.46K $ 563.46K $ 563.46K All-time high: $ 0.00000804 $ 0.00000804 $ 0.00000804 All-Time Low: $ 0.00000213 $ 0.00000213 $ 0.00000213 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ProductClank ($PRO) pris

ProductClank ($PRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ProductClank ($PRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $PRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $PRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $PROs tokenomics, kan du utforske $PRO tokenets livepris!

$PRO prisforutsigelse Vil du vite hvor $PRO kan være på vei? Vår $PRO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $PRO tokenets prisforutsigelse nå!

