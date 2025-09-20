ProductClank Pris ($PRO)
ProductClank ($PRO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $PRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $PRO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $PRO endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -1.48% over 24 timer og -4.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på ProductClank er $ 625.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $PRO er 100.00B, med en total tilgang på 99999999999.99998. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 625.72K.
I løpet av i dag er prisendringen på ProductClank til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ProductClank til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ProductClank til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ProductClank til USD ble $ 0.
TL;DR - Producthunt where each listing get a product coin ProductClank helps bootstrapped founders with zero marketing budget to unlock viral growth by transforming users into skin-in-the-game community members. Turning Users into Growth Evangelists. Builders get distribution. Degens get skin in the game for products they believe in. The Vision: Memes are so much bigger than just a simple pvp game. They poses an explosive energy in the form of the attention they create - what if we could direct that energy to help solve a painful problem for founders & bootstrapped teams - growth & distribution! How it works: On the frontend - builders simply submit their product as if they would submit on Producthunt. On the backend, we open them a crypto wallet and deploy a product coin , so a community of degens, product explorers and discoverers can bet on the virality and success of these products.
