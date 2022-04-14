Probit (PROB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Probit (PROB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Probit (PROB) Informasjon ProBit Exchange is built to be the most professional, global and secure marketplace for digital assets. ProBit provides traders with the best trading experience through its top performing matching engine, superior security using FIDO U2F hardware key, fully customizable dashboard and 150+ digital currencies ready to be listed. ProBit's vision is to become the most innovative platform that will create waves in the global cryptocurrency market. Offisiell nettside: https://www.probit.com/en-us/token Teknisk dokument: https://static.probit.com/landing/whitepaper/whitepaper_probit_en_v1.0.2.pdf

Probit (PROB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Probit (PROB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Total forsyning: $ 190.00M $ 190.00M $ 190.00M Sirkulerende forsyning: $ 27.72M $ 27.72M $ 27.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.04M $ 9.04M $ 9.04M All-time high: $ 0.638644 $ 0.638644 $ 0.638644 All-Time Low: $ 0.03102895 $ 0.03102895 $ 0.03102895 Nåværende pris: $ 0.04757281 $ 0.04757281 $ 0.04757281 Lær mer om Probit (PROB) pris

Probit (PROB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Probit (PROB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PROB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PROB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PROBs tokenomics, kan du utforske PROB tokenets livepris!

PROB prisforutsigelse Vil du vite hvor PROB kan være på vei? Vår PROB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

