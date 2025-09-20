Probit (PROB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04272193 - $ 0.04590761
24 timer lav $ 0.04272193
24 timer høy $ 0.04590761
All Time High $ 0.638644
Laveste pris $ 0.03102895
Prisendring (1H) +1.97%
Prisendring (1D) +5.02%
Prisendring (7D) +5.09%

Probit (PROB) sanntidsprisen er $0.04495646. I løpet av de siste 24 timene har PROB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04272193 og et toppnivå på $ 0.04590761, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PROB er $ 0.638644, mens den rekordlave prisen er $ 0.03102895.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PROB endret seg med +1.97% i løpet av den siste timen, +5.02% over 24 timer og +5.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Probit (PROB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.25M
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 8.54M
Opplagsforsyning 27.72M
Total forsyning 190,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Probit er $ 1.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PROB er 27.72M, med en total tilgang på 190000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.54M.