Dagens Probit livepris er 0.04495646 USD. Spor prisoppdateringer for PROB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PROB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Probit livepris er 0.04495646 USD. Spor prisoppdateringer for PROB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PROB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PROB

PROB Prisinformasjon

PROB teknisk dokument

PROB Offisiell nettside

PROB tokenomics

PROB Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Probit Logo

Probit Pris (PROB)

Ikke oppført

1 PROB til USD livepris:

$0.04495646
$0.04495646$0.04495646
+5.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Probit (PROB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:03:18 (UTC+8)

Probit (PROB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04272193
$ 0.04272193$ 0.04272193
24 timer lav
$ 0.04590761
$ 0.04590761$ 0.04590761
24 timer høy

$ 0.04272193
$ 0.04272193$ 0.04272193

$ 0.04590761
$ 0.04590761$ 0.04590761

$ 0.638644
$ 0.638644$ 0.638644

$ 0.03102895
$ 0.03102895$ 0.03102895

+1.97%

+5.02%

+5.09%

+5.09%

Probit (PROB) sanntidsprisen er $0.04495646. I løpet av de siste 24 timene har PROB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04272193 og et toppnivå på $ 0.04590761, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PROB er $ 0.638644, mens den rekordlave prisen er $ 0.03102895.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PROB endret seg med +1.97% i løpet av den siste timen, +5.02% over 24 timer og +5.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Probit (PROB) Markedsinformasjon

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

--
----

$ 8.54M
$ 8.54M$ 8.54M

27.72M
27.72M 27.72M

190,000,000.0
190,000,000.0 190,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Probit er $ 1.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PROB er 27.72M, med en total tilgang på 190000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.54M.

Probit (PROB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Probit til USD ble $ +0.00214735.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Probit til USD ble $ +0.0052937625.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Probit til USD ble $ +0.0058271259.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Probit til USD ble $ +0.00557858913431688.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00214735+5.02%
30 dager$ +0.0052937625+11.78%
60 dager$ +0.0058271259+12.96%
90 dager$ +0.00557858913431688+14.17%

Hva er Probit (PROB)

ProBit Exchange is built to be the most professional, global and secure marketplace for digital assets. ProBit provides traders with the best trading experience through its top performing matching engine, superior security using FIDO U2F hardware key, fully customizable dashboard and 150+ digital currencies ready to be listed. ProBit's vision is to become the most innovative platform that will create waves in the global cryptocurrency market.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Probit (PROB) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Probit Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Probit (PROB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Probit (PROB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Probit.

Sjekk Probitprisprognosen nå!

PROB til lokale valutaer

Probit (PROB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Probit (PROB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PROB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Probit (PROB)

Hvor mye er Probit (PROB) verdt i dag?
Live PROB prisen i USD er 0.04495646 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PROB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PROB til USD er $ 0.04495646. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Probit?
Markedsverdien for PROB er $ 1.25M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PROB?
Den sirkulerende forsyningen av PROB er 27.72M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPROB ?
PROB oppnådde en ATH-pris på 0.638644 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PROB?
PROB så en ATL-pris på 0.03102895 USD.
Hva er handelsvolumet til PROB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PROB er -- USD.
Vil PROB gå høyere i år?
PROB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PROB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:03:18 (UTC+8)

Probit (PROB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.