Private Wrapped wROSE (PWROSE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Private Wrapped wROSE (PWROSE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Private Wrapped wROSE (PWROSE) Informasjon Offisiell nettside: https://oasisprotocol.org/ Kjøp PWROSE nå!

Private Wrapped wROSE (PWROSE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Private Wrapped wROSE (PWROSE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 102.62K $ 102.62K $ 102.62K Total forsyning: $ 4.34M $ 4.34M $ 4.34M Sirkulerende forsyning: $ 4.34M $ 4.34M $ 4.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 102.62K $ 102.62K $ 102.62K All-time high: $ 0.195036 $ 0.195036 $ 0.195036 All-Time Low: $ 0.02032776 $ 0.02032776 $ 0.02032776 Nåværende pris: $ 0.02366951 $ 0.02366951 $ 0.02366951 Lær mer om Private Wrapped wROSE (PWROSE) pris

Private Wrapped wROSE (PWROSE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Private Wrapped wROSE (PWROSE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PWROSE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PWROSE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PWROSEs tokenomics, kan du utforske PWROSE tokenets livepris!

