Private Wrapped wROSE (PWROSE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02366951 $ 0.02366951 $ 0.02366951 24 timer lav $ 0.02366951 $ 0.02366951 $ 0.02366951 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02366951$ 0.02366951 $ 0.02366951 24 timer høy $ 0.02366951$ 0.02366951 $ 0.02366951 All Time High $ 0.195036$ 0.195036 $ 0.195036 Laveste pris $ 0.02032776$ 0.02032776 $ 0.02032776 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Private Wrapped wROSE (PWROSE) sanntidsprisen er $0.02366951. I løpet av de siste 24 timene har PWROSE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02366951 og et toppnivå på $ 0.02366951, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PWROSE er $ 0.195036, mens den rekordlave prisen er $ 0.02032776.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PWROSE endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Private Wrapped wROSE (PWROSE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 101.50K$ 101.50K $ 101.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 101.50K$ 101.50K $ 101.50K Opplagsforsyning 4.29M 4.29M 4.29M Total forsyning 4,288,314.874659257 4,288,314.874659257 4,288,314.874659257

Nåværende markedsverdi på Private Wrapped wROSE er $ 101.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PWROSE er 4.29M, med en total tilgang på 4288314.874659257. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 101.50K.